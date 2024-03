Napoli pronto a riscattare Traore Caprile sarà il vice Gollini

Un ex giocatore del Napoli potrebbe non rinnovare il suo contratto e ri torna re in Serie A con un’altra squadra. Una volta che la stagione in corso sarà ... (spazionapoli)

Il Barcellona sta per prendere una decisione storica: rompere il sodalizio con Nike che dura dal 1998 per la produzione delle magliette . Il contratto dovrebbe ... (ilnapolista)

CHAMPIONS - Lazio, Sarri: "Dovremo lottare in difesa e avere coraggio": Dopo la vittoria di misura all'Olimpico, in casa Lazio è tutto pronto per il secondo round degli ottavi di Champions League contro la corazzata Bayern Monaco all'Allianz Arena. Una sfida al alto risch ...napolimagazine

Da Napoli – Giordano: “De Laurentiis alla ricerca di un ds. Piace anche D’Amico”: Quest’estate arrivò Mauro Meluso, ultima esperienza allo Spezia due anni prima, a Napoli per cercare di “ovviare” alla partenza di Giuntoli verso Torino, sponda Juventus. Ora, il patron del Napoli Aur ...calcioatalanta

Salandin punge: «Vlahovic quando si alza il livello va in ansia»: Non è un caso che non abbia fatto gil solo con inter e (per ora) Napoli. Ecco la differenza tra pronto (higuain per dire) o no.Ecco la differenza tra varie Juventus».juventusnews24