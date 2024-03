Napoli | primo acuto contro una big al Maradona | Juventus stesa in stile Calzona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 - Negli ultimi giorni Barcellona esi sono ritrovate spesso accostate da ragionamenti, calcoli ed elucubrazioni in merito alla questione Mondiale per club, diventata campale in casaora che la qualificazione alla prossima Champions League non sembra più così scontata. In realtà, quasi come uno scherzo del destino, il parallelismo continua e si distende fino al calcio giocato. Appena pochi giorni fa i blaugrana avevano sbattuto sul muro eretto da Francesco, che debuttava sulla panchina azzurra con un buon 1-1 che lascia aperti i giochi in vista della gara di ritorno, quella che potrebbe valere i quarti di finale e, chissà, magari anche qualcosa di importante nell'ottica di quel torneo FIFA tanto caro ad Aurelio De Laurentiis. Ieri i bianconeri sbattono ancora sul medesimo ...