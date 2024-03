Napoli | osservatori in Turchia per il nuovo Zielinski | piace Szyma?ski | ecco quanto costa

(Di lunedì 4 marzo 2024) Serviva una vittoria importante con una rivale storica come la Juventus per riaccendere l’entusiasmo in casa. Il 2-1 rifilato ieri...

Secondo i media inglesi, Osservatori del Chelsea erano presenti al Maradona per Napoli-Barça per visionare Koundé del Barcellona e Osimhen del ... (napolipiu)

Nave Laura Bassi conclude campagna ricerca estiva in Antartide. Sarà a Napoli tra 40 giorni: infine il progetto "MORsea" (Marine Observatory in the Ross Sea), coordinato da Giorgio Budillon dell'Università di Napoli "Parthenope" e Pasquale Castagno dell'università degli Studi di Messina per ...napoli.repubblica

Campi Flegrei, l’Ingv: “Continua la crisi bradisismica, sollevamento del suolo e degassamento”: Secondo i dati raccolti dell’Ingv, il terremoto è avvenuto alla profondità di tre chilometri e i comuni più vicini all’epicentro, nell’arco di dieci chilometri, sono stati Pozzuoli, Quarto, Bacoli, ...napoli.repubblica