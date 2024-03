Napoli | l’importanza di Cristiano Giuntoli | ricopriva 4 ruoli

Pavarese : “Napoli, la gara con la Juventus è determinante e può segnare il rilancio per la rincorsa alla zona Champions” Gigi Pavarese , ex direttore ... (terzotemponapoli)

Eco-murales e Arte con Tecnologie Green: Veronica De Angelis la pioniera italiana con Yourban 2030: Sempre nel 2022 ha inaugurato il murales Unlockthechange a Napoli per i 30 anni ... d'Italia dedicato alla importanza delle api nell'ecosistema unendo arte scultorea, pittorica e musicale mentre a New ...adnkronos

Cassano: "Il Napoli ha un giocatore che vale Xavi". Ieri è stato sensazionale: In una puntata della Bobo TV Antonio Cassano aveva indicato il calciatore più importante per il gioco del Napoli. Antonio Cassano è sempre stato un grande ammiratore del Napoli di Luciano Spalletti.areanapoli

Non solo Champions League. Anche Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina possono passare il turno in Europa League e in Conference: Non solo Champions League. Anche Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina possono passare il turno in Europa League e in Conference ...gazzetta