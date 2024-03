Doppia tegola per il Barcellona di Xavi . Brutte notizie per i blaugrana in vista della sfida di ritorno di Champions League contro il Napoli . Il primo round ... (spazionapoli)

Doppia tegola per il Barcellona di Xavi . Brutte notizie per i blaugrana in vista della sfida di ritorno di Champions League contro il Napoli . Il primo round ... (spazionapoli)

Torino, emergenza totale: gravissimo infortunio in vista del Napoli: Quella contro il Napoli di Calzona, dunque, è una sfida che i granata si preparano ad affrontare in piena emergenza a centrocampo, senza Ricci squalificato e senza Ilic out per infortunio. Una tegola ...areanapoli

Napoli, la sfida al vescovo Battaglia: «Vieti gli incontri su Lgbtq+»: Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus ha diffuso un comunicato nal quale chiede ragione, anche al vescovo di Napoli, don Domenico Battaglia, di alcuni eventi di approfondimento sui temi ...ilmattino

Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche: Under 16 e Under 15, le cui gare sono state spostate dal Cit Turin a Orbassano, hanno battuto entrambe il Napoli. Cade invece l'Under 17 con il Bologna. Sconfitta anche la Primavera di Scurto per 1-0 ...toronews