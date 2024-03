Napoli-Juventus non è mai una partita | è sempre una battaglia morale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024)è magma. Terrae Motus. Caffè con dondolo, trema la città, ci siamo ricaricati di visioni alla Warhol, Il Vesuvio è di nuovo colorato. Come il cuore quando è amato come vuole essere amato. Sembriamo rinati. Lobotka sembra Lobotka. Di Lorenzo si sovrappone, Olivera resta sotto ‘a scossa mpressiunato e per poco non gli regala un paio di volte il vantaggio. Kvara prima fa ammonire pure il parcheggiatore fuori al Gazebo, poi dà lezioni di tango ad Alcaraz, infine segna come solo un fuoriclasse può fare . Uno a zero. Io resto qui? Pigliati pure le chiavi di San Giacomo, trasferisciti a Palazzo Reale, organizza cene a Capodimonte. Fa tu,è tua. Uno a zero, Traoré Traoré è un bacio perugina non sai mai quale biglietto ti esce. Per poco non gli è uscito un macello, per fortuna che il fenomeno ...