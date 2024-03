Napoli-Juventus | le parole di Raspadori e Perillo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’attaccante delGiacomoha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria dei partenopei sugli azzurri. “Sicuramente è una partita che sapevamo, per come avevamo preparato e approcciato, essere fondamentale. Stiamo migliorando di giorno in giorno e costruendo qualcosa di importante, questo è il risultato dei primi dieci giorni di lavoro con mister Calzona. Siamo contenti perché anche quando eravamo in difficoltà abbiamo tenuto un livello di concentrazione altissimo che ci ha aiutato a fare risultato“. Ildi Calzona Cosa è cambiato con Calzona?“Dal punto di vista mentale abbiamo cercato di resettare, eravamo condizionati dall’andamento della stagione. Quando le cose vanno bene è più facile avere la testa… Abbiamo seguito i suoi concetti e cercato fiducia e continuità, ci ha aiutato tanto ma questo non ...