Napoli-Juventus | Bergomi | “Gli azzurri hanno molte lacune | i bianconeri meritavano qualcosa”

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Al termine della partita tra, il giornalista di SKY, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita. In particolare, l’ex calciatore ha sottolineato la prova dei calciatori, sottolineando, invece, le problematiche della squadra di Francesco Calzona. “Per come ha interpretato la partita e per le occasioni avute L'articolo