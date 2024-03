Napoli-Juventus | Allegri | “Si dovevano sfruttare meglio le occasioni | Il Napoli non ha avuto occasioni nitide da gol”

Esulta il Napoli che non fallisce l?ultima chance di iscriversi con determinazione alla corsa europea. Gli azzurri si regalano una notte magica al Maradona ... (ilmessaggero)

Il Napoli dopo la goleada di Reggio Emila contro il Sassuolo in un Maradona gremito conquista la seconda vittoria consecutiva e si avvicina prepotentemente al ... (terzotemponapoli)

Napoli-Juventus 2-1 NAPOLI Meret 6: tantissimi pericoli dalle sue parti. Spesso è fortunato per l’imprecisione dei giocatori della... (calciomercato)

(Adnkronos) – Il Napoli batte la Juventus 2-1 oggi nel match in calendario per la 27esima giornata della Serie A 2023-2024. I campioni d'Italia si portano in ... (periodicodaily)