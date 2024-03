Napoli-Juventus | Allegri | I ragazzi hanno fatto una grande partita | ma serve esperienza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024), 3 marzo 2024 – A pochi giorni dal successo infrasettimanale a spese del Sassuolo, ilcentra la seconda vittoria della gestione Calzona piegando 2-1 laal Maradona. Un ko che lascia non pochi rimpianti in casa della, che sembrava esseremeglio e che nei primi 25’ si è divorata almeno un paio di occasioni nitide con Vlahovic, il quale al 34’ ha persino colpito un palo. Errori pagati a carissimo prezzo dai bianconeri che al 42’ sono finiti in svantaggio per effetto del gol di Kvaratskhelia, bravissimo ad insaccare con una volée di destro. La Juve non si è però data per vinta e, dopo aver sprecato ancora con Vlahovic una ghiotta occasione in chiusura di primo tempo, nella ripresa si è gettata all’inseguimento delcon ordine e convinzione; ...