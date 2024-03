Napoli-Juventus 2-1 | Vlahovic | “Il prossimo anno dobbiamo pretendere di vincere lo scudetto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) “continuare a seguire Allegri e proseguire su questa strada, pretendendo già daldilo, l’unica cosa che conta quando sei alla. Alcune circostanze ci hmesso fuori dalla lotta, dalla partita con l’Empoli alla sconfitta con l’Inter. Poi non siamo riusciti acon l’Udinese in casa e da lì in poi altre gare negative, ma sono sicuro che questi sono step di crescita che ci farmigliorare. Obiettivi? Sarò felice semo un trofeo e se arriveremo in Champions League, meglio al secondo posto, a livello personale preferisco non pensare ai gol”. Lo ha detto l’attaccante della, Dusan, ...