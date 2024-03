Napoli-Juventus 2-1 | Raspadori stende Allegri nel finale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 4 marzo 2024) (Adnkronos) – Ilbatte la2-1 oggi nel match in calendario per la 27esima giornata della Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia si portano in vantaggio con il gol di Kvaratskhelia, a segno al 42?. La Juve risponde con la rete di Chiesa all’81’. I padroni di casa firmano il definitivo 2-1 con, a segno all’88’ dopo il rigore sbagliato da Osimhen. La vittoria consente agli azzurri di salire a 43 punti, al settimo posto. La Juve rimane a quota 57, in seconda posizione, a -12 dall’Inter capolista e con una sola lunghezza di vantaggio sul Milan. Partita molto vivace al Maradona con ritmi alti fin dai primi minuti e con entrambe le squadre votate alla ricerca del gol. La prima occasione arriva al 10? per lacon Chiesa che ruba palla a Olivera e va via sulla destra, cross sul secondo ...