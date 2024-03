Napoli-Juventus 2-1 | la pagella | Lobotka regista ideale per Calzona

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ilbatte per la prima volta una big in questa stagione. Al Maradona crolla lasotto i coplpi di Kvaratskhelia e Raspadori, una vittoria nel finale che rilancia la squadra di Francesco...

L’allenatore del Napoli Francesco calzona ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida vinta contro la Juventus «Siamo sulla buona strada, c’è ancora tanto ... (ilnapolista)

DAZN - Juventus, Allegri: "Bella partita, non siamo riusciti a sfruttare alcune occasioni buone": Napoli - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “E’ stata una ...napolimagazine