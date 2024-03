Napoli – Juventus 2 – 1 | ancora Raspadori nel finale

(Di lunedì 4 marzo 2024)finisce 2 – 1. Al vantaggio di Kvaratskhelia risponde Chiesa.neltrova il gol da 3 punti. Serata di grande calcio allo stadio Diego Armando Maradona di. In scena un grande classico dell’ultimo decennio di Serie A, dove gli azzurri ospitano i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri. Match fondamentale

Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il Napoli batte la Juventus 2-1 oggi nel match in calendario per la 27esima giornata della Serie A 2023-2024. I ... (dayitalianews)

Il Napoli si riavvicina al sesto posto battendo i bianconeri (che restano a -12 dall’Inter) con gol di Kvaratskhelia e Raspadori . Per la Juventus Chiesa , un ... (corriere)

Il Napoli batte per la prima volta una big in questa stagione. Al Maradona crolla la Juventus sotto i coplpi di Kvaratskhelia e Raspadori, una vittoria nel ... (ilmattino)

L’allenatore del Napoli Francesco calzona ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida vinta contro la Juventus «Siamo sulla buona strada, c’è ancora tanto ... (ilnapolista)

Le parole di Aurelio De Laurentiis sulla Juventus e il Mondiale per Club hanno scatenato il giornalista Claudio Zuliani , il quale, sulle pagine de Il ... (dailynews24)

Napoli-Juventus 2-1: Raspadori segna, Vlahovic e Osimhen no: Classifica alla mano non si trattava di uno scontro diretto e il Napoli ha dovuto allungare il collo per guardare negli occhi la Juventus, sbarcata al Maradona con un vantaggio di 17 lunghezze e un ...repubblica

Napoli-Juventus 2-1, la pagella: Lobotka regista ideale per Calzona: Il Napoli batte per la prima volta una big in questa stagione. Al Maradona crolla la Juventus sotto i coplpi di Kvaratskhelia e Raspadori, una vittoria nel finale che rilancia la squadra di Francesco ...ilmattino

DAZN - Juventus, Allegri: "Bella partita, non siamo riusciti a sfruttare alcune occasioni buone": Napoli - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “E’ stata una ...napolimagazine