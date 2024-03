Napoli | infortunio Rrahmani | risentimento all’adduttore I tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ufficiale,muscolare perdurante-Juve:, a rischio per il Torino. CALCIO– Ilattraverso un comunicato ufficiale ha reso noto l’occorso al difensore Amirdurante la partita contro la Juventus:destro. Le condizioni del calciatore saranno valutate nei prossimi giorni.era stato costretto ad uscire dal campo nel secondo tempo, sostituito da Juan Jesus. Difficilmente il centrale albanese recupererà per la sfida di campionato contro il Torino di venerdì. Lo staff medico proverà a rimetterlo in sesto per la gara di Champions League contro il Barcellona. Nella nota ...