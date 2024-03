Napoli | infortunio per Rrahmani | il comunicato del club

(Di lunedì 4 marzo 2024) La serata di ieri per ilè stata ricca di soddisfazioni. La vittoria contro la Juve vuol dire tanto in termini di umore, di classifica...

Napoli-Juventus si prepara a entrare nel vivo: gli ultimi aggiornamenti in vista della supersfida della 27^ giornata di Serie A in programma al Maradona ... (serieanews)

Tegola in casa Napoli contro la Juventus. C’è un infortunio occorso ad Amir Rrahmani , che è costretto a uscire al minuto 65 per un problema all’inguine. Il ... (sportface)

All’indomani della bella vittoria ottenuta contro la Juventus nel finale, per il Napoli è tempo di preparare la sfida contro il Torino, in programma venerdì. ... (spazionapoli)

Bayern Monaco, De Ligt: "La Lazio è forte in difesa". E su Sarri...: Presente anche Matthijs De Ligt in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco - Lazio. Il difensore olandese ha presentato la gara soffermandosi anche sul brutto periodo che stanno vivendo ...lalaziosiamonoi

Napoli, ansia infortuni: contro il Barcellona rischio tre forfait: Ansia infortuni e non convocati in vista del big match contro il Barcellona: le ultime in casa Napoli, a rischio tre forfait Dopo la vittoria contro la Juventus, la corsa verso la Champions proseguirà ...calciomercato