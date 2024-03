Napoli | esordio al Murales di Maradona per due azzurri | lo hanno visitato oggi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ilè reduce dalla vittoria per 2-1 contro la Juventus, e Calzona ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Dueha approfittato del tempo libero per visitare per la prima volta lo storicodi. Ilè reduce da tre gare disputate in una settimana, in cui si sono affrontate rispettivamente Cagliari, Sassuolo e Juventus. Glisono usciti con 7 punti sui 9 a disposizione, con l’unico neo del pareggio beffardo rimediato nel finale contro il Cagliari. Dopo queste tre sfide ravvicinate, Calzona ha concesso alla squadra un giorno di riposo per liberare la mente e recuperare le giuste energie in vista dei prossimi impegni. Due degliha approfittato della giornata libera dagli allenamenti per visitare il ...