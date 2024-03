Napoli | ADL al terzo tentativo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) La vittoria delsulla Juventus: di seguito quanto scritto sal sito www.sportmediaset.it. Ilnon perde più. Sarebbe già una bella notizia, ma non è l’unica. Ilè tornato miracolosamente a giocare bene dopo una mezza stagione (più di mezza) di sconfitte e tormenti. Attacca con varietà di soluzioni, difende con ordine (sembrava che senza Kim fosse tutto finito), sta in campo con autorevolezza e non teme le squadre più forti. Altentativo, De Laurentiis ha trovato la soluzione giusta., ci voleva un… Ci voleva un normal one. Certo, se tutto fosse così facile, nessun presidente sbaglierebbe allenatore. Però è meglio tardi che mai: oggi ilè tornato a essere una signora squadra, in qualche momento ha le fattezze del ...