Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5? Giornalista fa rivelazione importante

(Di lunedì 4 marzo 2024) Da tempo circolano voci piuttosto insistenti su una possibile sostituzione di5 che continua a non registrare ascolti eccellenti dall'inizio della stagione tv attuale. Resta un alone di ben poco entusiasmo in generale sia nella redazione che negli studi del contenitore pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione. Negli ultimi giorni, con la morbosità sulla vicenda Ferragnez,5 è cresciuto leggermente in termini di ascolti: la conduttrice ha chiuso il mese di febbraio 2024 in rialzo con una media del 15.2% nella prima parte e del 13.7% di share nella seconda. Da settembre ad oggi tanti cambiamenti sono avvenuti all'interno del programma: dal ritorno del pubblico in studio alla sua rimozione dal 18 dicembre scorso, una nuova scenografia costituita da grandi schermi led, ...