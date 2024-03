Musica | Sinead O’Connor | eredi diffidano Trump ‘non usi Nothing Compares in comizi**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Glidi Sinéadhanno denunciato l’uso da parte di Donalddell’esecuzione di “2 U” della cantautrice durante le sue manifestazioni elettorali. Lo riporta il sito di Variety, riferendo una dichiarazione in esclusiva in cui la famigliae l’etichetta Chrysalis Records chiedono adi “smettere immediatamente” di utilizzare la canzone, che il magnate ha recentemente fatto suonare in occasione di eventi nel Maryland e nella Carolina del Nord la scorsa settimana. “E’ noto che, nel corso della sua vita, Sinéad O?Connor ha vissuto secondo un codice morale rigoroso definito da onestà, gentilezza, correttezza e decenza nei confronti dei suoi simili. È stato con indignazione quindi che abbiamo appreso che ...