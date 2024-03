Musica in streaming | la commissione europea multa Apple per 1 | 8 miliardi di euro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Secondo Bruxelles, l'azienda avrebbe approfittato della sua posizione dominante tra gli utenti iOS per imporre regole che hanno impedito la concorrenza. Per Spotify è una vittoria, ma da Cupertino ribattono: "Nessuna prova di danni ai consumatori"

Prende forma la città della Musica: un cantiere da 2,6 milioni per il “nuovo” conservatorio: E un altro passo verso la città della Musica che passa attraverso il cantiere aperto all ... Per questo motivo Roma ha messo 1 milione di euro che si somma a un sostegno di 1,8 milioni da parte di ...ilgazzettino

Spotify applaude la multa da 2 miliardi di dollari dell'UE, afferma che Apple ha messo la museruola ai servizi di streaming Musicale: Apple è stata oggi multata di 1,8 miliardi di euro (1,95 miliardi di dollari) per comportamento anticoncorrenziale nei confronti dei servizi di Musica in ...iltarlopress

L’ossessione dei fan per i propri idoli nasce dal disagio e dalla solitudine: Comportamenti problematici, minacce ai “rivali”, social trasformati in campi di battaglia, relazioni sempre più parasociali. Il fandom è andato oltre. Chi studia il fenomeno dice che c’entrano la nost ...rollingstone

I creator di TikTok hanno trovato il trucco per rimpiazzare la Musica: Quando di recente le canzoni degli artisti di Universal Music hanno iniziato a scomparire da TikTok ... di aumentare le vendite dei dischi o indirizzare i fan sui servizi di streaming. Attirare ...wired

Musica in streaming, Ue le suona ad Apple. Multa da 1,8 miliardi: Dieci anni di pratiche anti-concorrenza. L’ammenda – spiega Bruxelles – tiene conto della gravità e delle durata della violazione. La replica: “Un favore a ...repubblica