MotoGP | Mondiale 2024 | tutti gli italiani in gara Pattuglia azzurra seconda solo a quella spagnola

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nel week end dell’8-10 marzo a Lusail, in Qatar, prenderà il via la stagione della. La classe regina per un campionato che si presenta molto interessante. Francesco Bagnaia si presenta da bi-campione del mondo in carica e la motivazione èdi replicare, nella consapevolezza che le difficoltà saranno maggiori. Gli spagnoli Jorge Martin e Marc Marquez potrebbero mettere in discussione lo status di n.1 di Pecco. Resta il fatto che Bagnaia è il leader di unaitaliana che nella massima cilindrata può contare su altre cinque unità. Ci si riferisce a Enea Bastianini, compagno di squadra in Ducati ufficiale del piemontese, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, del team gestito da Valentino Rossi, Franco Morbidelli (Ducati Pramac) e a Luca Marini (Honda ufficiale). Sei i rappresentanti del Bel Paese quindi, che ...