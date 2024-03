MotoGP | GP Qatar 2024 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) Laè pronta ad iniziare la stagione. Con Ducati e Francesco Bagnaia come campioni in carica, i piloti e i team avversari tenteranno di conquistare il titolo. Gli spostamenti di mercato sono stati diversi, ma uno ha sorpreso più di tutti: il trasferimento di Marc Marquez in Gresini. L’affermato campione inizia così una nuova avventura e la curiosità per le sue prestazioni è molta. Il fine settimana inizierà con le prove libere 1 di venerdì 8 marzo, inper le 13.45 italiane. Sabato 9 marzo tutti in pista alle 12:00 per la seconda sessione, seguita dalle qualifiche. Il Q1 è inper le 12.40, il Q2 avrà inizio alle 13.05. Nel tardo pomeriggio, alle 17.00, andrà in scena la prima Sprint della stagione. Infine, domenica alle 18.00, si spegneranno i semafori sul primo Gran Premio dell’anno. ...