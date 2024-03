Motocross | GP Argentina 2024 | orari MXGP e MX2 | programma | tv | streaming

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dopo oltre cinque mesi di letargo, torna protagonista questo week end inil Mondialecon la prima tappa della stagioneper le classie MX2. Il lunghissimo tour globale del Circus comincia dunque a Villa La Angostura nel fine settimana 9-10 marzo e lo spettacolo non mancherà di certo. Nella classe regina lo spagnolo Jorge Prado cercherà di difendere il titolo conquistato l’anno scorso. L’iberico dovrà guardarsi da chi l’iride ha saputo già sfoggiarlo in passato, ovvero lo sloveno Tim Gajser e l’olandese Jeffrey Herlings, senza ovviamente dimenticarsi del francese Romain Febvre. In casa Italia peserà l’assenza di Mattia Guadagnini, per via di un infortunio in allenamento, ovvero una frattura della scapola e lesioni ai tessuti molli dell’avambraccio. Nella MX2 Andrea Adamo, fantastico ...

Calendario Mondiale Motocross 2024: le date dei 20 GP, programma MXGP e MX2, dove vederlo in tv e streaming: Dopo oltre cinque mesi di letargo, torna protagonista questo weekend in Argentina il Mondiale Motocross con la prima tappa della stagione 2024 per le classi MXGP e MX2. Il lunghissimo tour globale del ...oasport

Da Ascoli alla fine del mondo, De Vincentiis in moto per 11mila chilometri lungo il Sud America: Il viaggio in moto è iniziato da Lima. Abbiamo attraversato il Perù, la Bolivia poi verso sud, attraversando spesso il confine tra Argentina e Cile per potere fare alcuni dei passi carrabili più alti ...corriereadriatico

Alla scoperta dell’Argentina pedalando: la nuova avventura del ciclista saronnese Carlo Motta: La Ruta Nacional 40, RN40, attraversa tutta l’Argentina da Nord a sud (partendo da La Quiaca ... di oltre 4000 km tra le sconfinate province argentine e la Poderosa II, la moto Norton 500 che lo portò ...ilsaronno