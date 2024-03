Mostre | fino al 15 luglio “Visioni” alla Reggia di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 4 marzo 2024). Oltre cento opere protagoniste della mostra “” raccontano l’ingegno illuminato di Luigi Vanvitelli visto con gli occhi di Luciano D’Inverno e Luciano Romano.al 15, negli spazi della Gran Galleria delladi, sarà possibile ammirare l’esposizione dei progetti “Attraversamenti” di Luciano D’Inverno e “Genius et Loci – La drammaturgia dello sguardo” di Luciano Romano, visitata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 29 febbraio. I due progetti, oltre a fornire un ulteriore contribuitoconoscenza della figura di Vanvitelli, intendono affinare lo sguardo, sempre più incline a comunicare attraverso le immagini, e a evidenziare come la fotografia contemporanea possa essere in grado di rappresentare con ...