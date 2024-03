Morte di Martina Rossi | polemiche e lavori socialmente utili per i condannati

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nel tragico caso delladi, avvenuta il 3 agosto 2011 a Palma di Majorca, due giovani, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, sono stati recentemente rilasciati dal carcere. I due trentenni originari di Castiglion Fibocchi erano statia tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale, ritenuti responsabili della fuga della ragazza dal sesto piano di un hotel per sfuggire a un presunto stupro. Tredici anni dopo il drammatico evento, Albertoni e Vanneschi hanno ottenuto il permesso di svolgere la restante parte della loro pena attraverso. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, i duechiedono anche un riesame della situazione legale, proponendo che il giudice civile del ...

