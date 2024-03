Morte di Lorenzo Lattanzi | lo strazio degli amici in tutto il mondo | “Intelligente | cortese | ironico”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pesaro, lunedì 4 marzo 2024 – Da New York a Monaco di Baviera, passando per Parigi e Milano, fino ad arrivare a Pesaro, dove le sue ceneri riposano ora in pace nella tomba di famiglia accanto a quelle dei genitori. Ha avuto un’eco mondiale la notizia delladel professor, 51enne pesarese, vinto venerdì 1 marzo da un male ai polmoni che aveva scoperto poco più di tre mesi fa. Studioso di epistemologia e di estetica, dal 2019 viveva a Parigi dove teneva corsi di Filosofia morale all’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Qui, come alla Normale di Pisa dove si è formato e alla Columbia University di New York dove ha svolto uno dei suoi numerosi dottorati di ricerca, è stato grande il cordoglio per la sua scomparsa. Il direttore dell’Italian Academy della Columbia University di New York, David Freedberg, ha dato ...