Morta l' ex br Barbara Balzerani 

(Di lunedì 4 marzo 2024) AGI - L'ex terrorista delle Brigate RosseBalzerani èa Roma. Aveva 75 anni ed era malata da tempo di tumore. Senza essersi mai dissociata dalle Br, era in libertà condizionale dal 2006. "Ho vistoBalzerani l'ultima volta pochi giorni fa a casa sua, alla Garbatella. Era costretta a letto, come da diverso tempo, ma abbiamo parlato come sempre di tutto. Abbiamo riso e anche litigato come ci succedeva spesso perché lei aveva il suo caratterino. Ho perso una grande amica". Davide Steccanella, avvocato di diversi ex esponenti delle Brigate Rosse, tra i quali Mario Moretti, e autore di numerosi libri sulla storia di quegli anni, racconta all'AGI la sua conoscenza con l'ex brigatista. "Nel 2009 mandai alla sua casa editrice una mail per complimentarmi per il suo libro 'Perchè io, perchè non tu'. Lei mi rispose ...