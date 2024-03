Morta Barbara Balzerani | la “Primula rossa” delle Br che partecipò al sequestro Moro

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 4 marzo 2024) Èall’età di 75 anni, ex componenteBrigate Rosse, conosciuta per aver preso parte aldi Aldoe per non aver mai voluto dichiarare il suo pentimento per le azioni compiute. La donna era malata da tempo, come aveva annunciato nel suo ultimo libro, e neanche negli ultimi anni L'articolo proviene da Il Difforme.