Morta a Roma l' ex Br Barbara Balzerani

(Di lunedì 4 marzo 2024) E'l'ex terrorista. Nata a Colleferro nel 1949nel 1975 aderì alle Br: non si pentì nè si dissociò mai ma dichiarò un profondo rammarico "per quanti furono colpiti" dai terroristi.prese parte a numerosi omicidi delle Br e all'agguato di via Fani. Nel 1981 partecipò al sequestro del generale della NATO James Lee Dozier. Nel 2006 le fu concessa la libertà condizionale e nel 2011 fu definitivamente libera avendo scontato la sua pena.