Morì in mare per salvare due ragazzini | borsa di studio nel ricordo di Fabio Sequi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Firenze, 4 marzo 2024 –aveva 35 anni. E’ morto perduedalla furia dela San Vincenzo (Livorno). Un eroe che verrà ricordato anche attraverso ladidel valore di 5mila euro dell'istituto Modartech di Pontedera (Pisa). A istituirla è stato il Gruppo Morelli, azienda di abbigliamento in pelle di lusso, dovelavorava come modellista. La donazione servirà a sostenere il percorso di studi di un giovane particolarmente meritevole, offrendogli l'opportunità di iscriversi al corso di laurea in Fashion Design dell'Istituto Modartech, Scuola di Alta formazione con base a Pontedera e collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy, in programmazione a ottobre 2024. L'iniziativa si rivolge a ...