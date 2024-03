Monica Setta provoca il delirio con un abitino corto e tacchi altissimi | Sei un incanto

(Di lunedì 4 marzo 2024) La famosa presentatriceha scatenato una tempesta su Instagram con un outfit audace e attraente!, la ben conosciuta personalità della televisione, ha recentemente postato una foto su Instagram che ha mandato i suoi fan in estasi. Con un vestitinoda urlo, ha sfoggiato il suo lato più attraente e alla moda, mettendo in primo piano le sue curve e il suo incredibile fisico. Il suo stile impeccabile e la sua attenzione al dettaglio estetico non sono passati inosservati, scatenando una cascata di commenti entusiasti dai suoi follower. Dopo un periodo dedicato alla dieta e al benessere,ha brillato in un abito leopardato che è diventato l'argomento di discussione, abbinato a stivali al ginocchio con tacco alto, creando un ...

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono in crisi. Da tempo i rumors su un ? periodo no? della coppia si rincorrevano e ieri è stata proprio la showgirl a ... (leggo)

Record di ascolti per Beppe Convertini che sabato ha fatto il 30,3% insieme a Ingrid Muccitelli e a Monica Setta con Uno Mattina in Famiglia e domenica il ... (liberoquotidiano)

Record di ascolti per Beppe Convertini che sabato ha fatto il 30,3% insieme a Ingrid Muccitelli e a Monica Setta con Uno Mattina in Famiglia e domenica il ... (iltempo)

“MALDICENZE ANCHE NEL PD LOCALE PER MIA RELAZIONE CON SIMONE”, PEZZOPANE, “HO SCELTO L’AMORE”: Lo ha affermato in una intervista a Monica Setta nella trasmissione di Raidue, “Storie di donne al bivio”, Stefania Pezzopane, oggi consigliere comunale del Partito democratico all’Aquila, ex ...abruzzoweb

Totti-Ilary Blasi, il primo incontro Il racconto di Antonella Mosetti: Antonella Mosetti ha raccontato a Storia di donne al bivio come ha contribuito a far nascere la storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un'unione, poi sfociata in matrimonio, che ha fatto so ...tuttosport

Elenoire Casalegno si apre sulla sua dolorosa separazione: Personaggi come Elenoire Casalegno, per esempio, che ha approfittato di un'apparizione a Storie di donne al bivio, con padrona di casa del pomeriggio di Rai2 Monica Setta, per aprisi sulla fine di una ...comingsoon