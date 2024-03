Momento no per le influencer | Clio Make Up in lacrime sui social | “Sto passando un periodo di me**a”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 4 marzo 2024)no per leUp insuiÈ unnegativo per le: dopo le note vicende che hanno coinvolto Chiara Ferragni, infatti, adesso èUp ad ammettere di essere in unpiuttosto negativo della sua vita. In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, l’imprendittrice si è mostrata inaffermando: “La verità è che forse l’ultimo anno è stato il più difficile della mia vita. Stoundi. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono un po’ triste ma cerco di non farlo vedere”. L’imprenditrice non ha specificato quali siano i suoi ...