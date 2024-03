Moioli | regina delle nevi Trionfa in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Si chiude dopo oltre due anni il digiuno di vittorie di Michelanello snowboardcross didel. La campionessa olimpica di PyeongChang 2018 si è imposta d’imperio nella finale a quattro disputata sulla pista spagnola di Sierra Nevada, precedendo sul traguardo l’australiana Josie Baff, approfittando al meglio del contatto al via fra Charlotte Banks e Chloe Trespeuch, con la britannica che si è ripresa giusto in tmepo per salire sull’ultimo gradino del podio. "È stata una bella giornata - ha commentato la ventinovenne di Alzano Lombardo -. Ho lottato per trovare il giusto feeling sin dalle batterie, in finale me la sono giocata, partivo da un cancelletto sfortunato ma poi la fortuna mi ha aiutato per la caduta di Trespeuch e Bankes: sono contenta, anche del fatto che stiano bene entrambe. È stata dura tornare sul ...