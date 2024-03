Moglie Di Bello | “Crudeltà mediatica senza precedenti Nello sport non c’è spazio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Non sono stati giorni facili per la famiglia Di. Carla Faggiano,dell'arbitro, ha sfogato la sua frustrazione

La moglie di Marco Di Bello , arbitro di Lazio-Milan , in difesa del marito per l'arbitraggio di venerdì, contestato dal pubblico laziale (pianetamilan)

Dopo gli episodi di Lazio-Milan , che hanno fatto infuriare il tifo biancoceleste per le decisioni dell’arbitro Di Bello , sono arrivate minacce Il Milan di ... (dailymilan)

Di Bello, dallo stop per Lazio-Milan alla Champions: per quale gara è stato scelto: L'arbitro italiano è stato designato dalla Uefa per un match degli ottavi di finale di Champions League ...tuttosport

