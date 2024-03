Mo | muore dipendente ambasciata americana in Israele

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tel Aviv, 4 mar. (Adnkronos) – Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha confermato durante una conferenza stampa la notizia della morte di un“assunto direttamente” dell’, ma non ha fornito molti ulteriori dettagli. “Posso confermare la morte di unassunto direttamente dall’a Gerusalemme”, ha detto Miller ai giornalisti.“È un incidente su cui si sta indagando”, ha continuato, dicendo che questo è un passo che viene sempre fatto quando qualcuno. Miller ha confermato che la persona è un cittadino americano, ma non ha voluto dire quale lavoro ha svolto per l’. L'articolo CalcioWeb.