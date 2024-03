23.00 Israele ha attaccato più di 50 obiettivi di Hezbollah in Siria dall'inizio della guerra con Hamas ad ottobre. "Dall'inizio della guerra, abbiamo ... (televideo.rai)

Israele ha colpito oggi ''siti dell'apparato di difesa aerea dell'organizzazione terroristica Hezbollah '' situati nella valle della Bekaa in Libano. Lo ha ... (quotidiano)

Mo: Hezbollah, 'colpiti 'servizi di spionaggio' israeliani': Beirut, 4 mar. (Adnkronos) - Hezbollah sostiene di aver colpito i “servizi di spionaggio” israeliani nel sito di Ruweisat Al-Alam, nelle colline libanesi occupate di Kfar Shuba. In una dichiarazione s ...lagazzettadelmezzogiorno

Mo: inviato Usa a Beirut, 'guerra tra Israele e Hezbollah non sarebbe 'contenibile'': Una “guerra limitata” tra Israele e il gruppo terroristico Hezbollah non sarebbe “contenibile”. Lo ha affermato l’inviato speciale americano a Beirut Amos Hochstein, aggiungendo che gli Stati Uniti so ...informazione

La minaccia di Hamas per il Ramadan e il razzo dal Libano: cresce la tensione in Israele: Sul piano militare, nella notte l’aviazione con la stella di David ha colpito numerosi obiettivi nel nord della ... nipote del leader degli Hezbollah Hassan Nasrallah, durante una serie di raid ...ilgiornale