Mo | Foti | ‘campo largo non esiste | tra Pd e M5S solo matrimonio interesse’

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Ancora una volta i fatti dimostrano che non esiste all'opposizione nessun campo largo. Stamattina su un tema così delicato come quello del via libera delle commissioni congiunte Affari Esteri e Difesa alla relazione sulle nuove missioni internazionali Aspides e Levante, l'opposizione si è frantumata con il Pd che ha votato con la maggioranza mentre il Movimento 5 Stelle si è astenuto e Avs non ha partecipato al voto. Altro che luna di miele. Quello tra Pd e M5S dimostra di essere un matrimonio d'interesse, combinato a soli fini elettorali. Un matrimonio destinato a fallire". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

