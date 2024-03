Mo: Fdi, ‘abbattimento drone Houthi brillante operazione difesa’: Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “L’abbattimento del drone lanciato dai ribelli Houthi è stata una brillante operazione di difesa da parte del nostro cacciatorpediniere Caio Duilio, impegnato ...ilsannioquotidiano

Abbattutti 70 tigli per la riqualificazione della via, il sindaco: "Verranno sostituiti con altrettante piante": Dopo la presentazione del progetto di riqualificazione di settimana scorsa, lunedì sono iniziati i lavori e la prima operazione è stata quella dell’abbattimento delle piante. "Leggendo i comunicati di ...primatreviglio

“Fregene la città dei daini”: la proposta di FdI “Circolo Leonardo Da Vinci”: "Stiamo mettendo in campo soluzioni e proposte da presentare all’amministrazione per far trattare i daini di Fregene come una risorsa e non un problema" ...ilfaroonline