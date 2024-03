Mini organi ottenuti dalle staminali raccolte dal liquido amniotico “Si apre una era nuova”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un metodo innovativo per sviluppare tessuti partendocelluledal. Ed è così cheinatura sono statia partirecelluledel feto. Grazie a questo risultato per la prima volta diventa possibile sia studiare le ultime fasi dello sviluppo durante la gravidanza in modo non invasivo, sia sperimentare terapie su misura per malattie congenite. Pubblicato sulla rivista Nature Medicine, il risultato è stato ottenuto in Gran Bretagna, all’University College di Londra, con il coordinamento dell’italiano Paolo De Coppi. Un altro italiano, Mattia Gerli, è il primo autore. “Siuna era. Finora non era possibile ottenere un risultato come ...