Militari | vigilantes e telecamere per Sesto

(Di lunedì 4 marzo 2024) La polizia locale ha incontrato i cittadini in un’assemblea pubblica. "ha diverse peculiarità e il tema sicurezza è complesso – ha spiegato l’assessore Luca Nisco –. Abbiamo chiesto e ottenuto un tavolo provinciale con la prefettura sulla situazione sestese. Abbiamo anche chiesto una maggiore presenza di. A dicembre ci è stato comunicato che siamo diventati Comune pilota di progetto per il controllo coordinato di tutte le forze dell’ordine. Il territorio, insomma, è sotto la massima attenzione". Si sta anche terminando una convenzione da stipulare sempre con la prefettura per potenziare il sistema di videosorveglianza. "E stiamo anche ragionando su un protocollo per un network di Comuni che collaborano con istituti di vigilanza anche privati per avere occhi in più e migliorare il controllo della città", ha annunciato Nisco. Nel 2023 da ...