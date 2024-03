Milano | torna l’East Market nel week end | doppio appuntamento per il mercato vintage

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 – Ormai un rito per gli amanti di second hand e non solo, Eastcon unin grado di accontentare le richieste le folle dei visitatori: domenica 10 marzo e domenica 17 marzo ildi via Mecenate 88/acon oltre 300 espositori da tutta Italia dove i visitatori possono spulciare tra abiti, accessori di ogni tipo, vinili, sneakers e oggetti di antiquariato. Cosa trovare alL’si raddoppia per la prima volta: in genere ilsi tiene una domenica al mese. È dedicato a privati e professionisti ed è il luogo dove tutti possono comprare, vendere e scambiare negli oltre 6.000 metri quadrati ...