Milan | sospeso in Serie A ma arbitra il Real Madrid | incredibile Di Bello…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’arbitro di Lazio-Marco Di Bello è stato scelto dalla UEFA come quarto uomo per la sfida di Champions League trae Lipsia Il finale di partita di Lazio-è stato per cuori forti. Gli animi tra i giocatori delle squadre erano tesissimi e l’arbitro Marco Di Bello non è riuscito a gestire al meglio la situazione. Non a caso ben tre giocatori biancocelesti sono stati espulsi, generando non poche polemiche. Il direttore di gara è statoe non arbitrerà inA per due mesi… ma per assurdo lo farà in Champions League. La UEFA ha infatti reso note le designazionili per l’ottavo di finale di ritorno trae Lipsia e Di Bello è tra gli arbitri della sfida in qualità di quarto uomo. La direzione ...