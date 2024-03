Milan | sì di Camarda al rinnovo! Ecco perché ha scelto di restare con i rossoneri

Domenica prossima, 10 marzo, il nuovo “enfant prodige“ rossonero Francesco Camarda festeggerà il suo sedicesimo compleanno, e non sarà per lui solo un ... (sport.quotidiano)

Calciomercato Milan, la firma del talento classe 2008 Francesco Camarda slitta ancora e occhio al possibile inserimento di club esteri… A Star Is Born. No non ... (dailymilan)