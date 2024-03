Milan | Ruud Gullit non rimpiange Brahim Diaz | prima non giocava così…

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’ex, intervistato da AS, ha parlato di, sottolineando la differenza di rendimento dao a Madrid L’estate scorsaè tornato al Real Madrid, dopo i tre anni in prestito al. L’ex numero 10 rossonero sta facendo una stagione importante con i Blancos. Partito indietro nelle gerarchie, nel corso dei mesi il fantasista spagnolo si è guadagnato la fiducia di Carlo Ancelotti, che gli ha dato sempre più minuti. Lo spagnolo finora ha segnato 8 gol e fornito 4 assist in tutte le competizioni. Intervistato dal quotidiano spagnolo AS,ha parlato proprio del rendimento dicon il Real Madrid. L’ex fuoriclasse olandese, da tifoso del ...

L’ex olandese del Milan , Ruud Gullit , ha detto la sua su Zirkzee e ha svelato un retroscena particolare che riguarda suo figlio La buona parola per Joshua ... (dailymilan)

Otto gol stagionali con sole quattordici presenze da titolare. I numeri di Brahim Diaz al Real Madrid inquadrano l’ex trequartista del Milan come qualcosa in ... (sportface)

Otto gol stagionali con sole quattordici presenze da titolare. I numeri di Brahim Diaz al Real Madrid inquadrano l’ex trequartista del Milan come qualcosa in ... (sportface)

Gullit: “Superlega Non sono convinto. La Champions è il meglio del meglio. Il problema…”: In una lunga intervista a As, Ruud Gullit ha toccato div ersi temi, uno riguarda la Superlega. Questa la posizione dell'ex attaccante del Milan: "È già successo nel golf e nel paddle tennis. Succede ...fcinter1908

IL COMMENTO - Gullit: "Brahim Diaz Il Real Madrid è stata la scelta giusta": La decisione di rimanere al Real Madrid sembra aver fruttato particolarmente a Brahim Diaz che con la maglia dei Blancos ha realizzato otto gol in quattordici partite disputate. Un andamento che è sta ...napolimagazine

Gullit: "il real scelta giusta per brahim diaz. Fa cose che non faceva al Milan": La decisione di rimanere al Real Madrid sembra aver fruttato particolarmente a Brahim Diaz che con la maglia dei Blancos ha realizzato otto gol in quattordici ...sportmediaset.mediaset

Milan, Gullit: «A Brahim Diaz ha fatto bene tornare al Real Madrid»: Ruud Gullit ha parlato di Brahim Diaz, attualmente al Real Madrid dopo l’esperienza al Milan, e di Kylian Mbappé Ruud Gullit ha parlato ai microfoni di AS dell’ex Milan Brahim Diaz e Kylian Mbappé in ...calcionews24

“Ha fatto bene a lasciare il Milan”, la sentenza di Gullit sull’ex rossonero: Ruud Gullit non ha avuto problemi ad affermare che il calciatore ha fatto bene a lasciare il Milan. Da tifoso rossonero ha ammesso l’evidenza. Ruud Gullit è e sarà per sempre un’eterna leggenda per il ...milanlive