Milan | Rafa Leao | “I social sono pericolosi Milano fredda? Provate a vivere a Lille”

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’attaccante delsi racconta in un’intervista al Corriere della Sera, parlando anche del lancio del suo libro ‘Smile’. Tanti i temi toccati, incluso quello del mondo virtuale. Su Instagramviaggia verso i 6 milioni di follower, ma afferma che i, non è un mondo positivo. Troppo odio, troppe cattiverie. Le cose che so non le ho imparate lì. Li uso perché devo averli per il mio lavoro, però non mi piacciono. Si sorride poco sui”. La sua risposta ad un hater razzista fece il giro del mondo: “Suie non solo esiste gente così, purtroppo. Manca spesso l’educazione in famiglia, a scuola. Lui non sa nemmeno cosa ha fatto. E questo è un problema: i razzisti spesso non si rendono nemmeno ...

Non solo Champions League. Anche Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina possono passare il turno in Europa League e in Conference: Non solo Champions League. Anche Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina possono passare il turno in Europa League e in Conference ...gazzetta

Rafael Leao reveals what Milan coach Pioli ‘always’ tells him and why he doesn’t call Cardinale: Milan owner Gerry Cardinale has given players his mobile number, but Rafael Leao doesn't want to 'disturb him', while Stefano Pioli keeps telling the ...football-italia

Milan, obiettivo Slavia Praga: giovedì sera a San Siro vietato sbagliare: Poli ritrova la difesa al completo e punta alla finalissima di Dublino: arrivare in fondo all'Europa League vale 40 milioni di euro ...msn