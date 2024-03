Milan | Okafor | “Mi sento un’ala sinistra ma lì c’è Leao e devo aver pazienza”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’attaccante delNoahha rilasciato un’intervista a Transfermarkt in cui affronta diversi temi. A partire dal suo arrivo in Italia: “Sapevo come sarebbe stato venire qui, a San Siro ho giocato da avversario con il Salisburgo. Qui è tutto diverso, hai un big match a settimana, lo stadio è sempre pieno. Se sai calarti correttamente in un contesto simile, non ci può essere cosa migliore. Forse ci sono solo due o tre club sono più grandi di questo. Ho trovato subito un ambiente caloroso e sono entrato in sintonia con gli altri compagni, tanti nuovi anche loro.mi hai aiutato molto ad integrarmi“. Lo svizzero ha poi aggiunto: “Io prensempre ila PES. Avevano i migliori calciatori in rosa, ha vinto la Champions League per 7 volte. Come potevo non ammirarlo? Il mio obiettivo da ...