Milan | lo Slavia Praga a secco nel derby | con lo Sparta finisce 0-0

(Di lunedì 4 marzo 2024) In attesa della sfida europea con il, loha pareggiato senza reti ilcon loin campionato Ilha giocato venerdì sera, vincendo 1-0 contro la Lazio allo stadio Olimpico. I rossoneri ora sono concentrati sul prossimo impegno, ovvero la sfida con lo, in programma giovedì sera a San Siro, valida per gli ottavi di finale di Europa League. La squadra ceca invece ha giocato ieri in campionato. E non una sfida qualunque, ma ilcon lo. I biancorossi hanno pareggiato 0-0 sul campo dei rivali cittadini, mancando così la possibilità di accorciare in classifica. Loinfatti è rimasto in testa alla ...