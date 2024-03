Milan e Roma | possibile amichevole a fine stagione | data e luogo

Quest'oggi è andata in scena la partita tra Milan e Roma, valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia Femminile . Il commento (pianetamilan)

Sono andate in archivio le semifinali di andata della Coppa Italia femminile 2024 . La Roma batte 2-0 il Milan in trasferta. La squadra di Spugna con i gol di ... (sportface)

Prestiti Milan 2023/24: De Ketelaere non lascia il segno, che paura per Romero: Colombo (Monza): convocato ma inutilizzato nell’ultima sfida in cui i brianzoli hanno rimediato una sonora sconfitta contro la Roma di De Rossi, che si è imposta per 4-2. Origi (Nottingham Forest): ha ...milannews24

Serie A, in campo l'Inter e non solo: il programma di oggi: Per quanto concerne le altre big: sconfitta della Juve a Napoli e vittoria tra le polemiche del Milan a Roma contro la Lazio. Vince ancora il Bologna in casa dell'Atalanta. Tre punti anche per la Roma ...lalaziosiamonoi

Tra infortuni, torti arbitrali, limiti propri il Torino si gioca l’ultima possibilità di restare sul treno per l’Europa: Il Torino attende di sapere gli esiti degli esami ai quali oggi sarà sottoposto Ilic, che ha dovuto lasciare il campo sabato sera dopo meno di 9 minuti dall’inizio della gara con ...torinogranata