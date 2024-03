Milan chi è Arda Guler | numeri e statistiche della stella del Real Madrid

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 4 marzo 2024) Andiamo alla scoperta di, giovane talento turco del Real Madrid: chi è il 2005 che piace alTalento. Non c’è altra parola che possa descrivere. Il fantasista classe 2005 del Real Madrid è un diamante raro, uno di quei giocatori di cui è impossibile non innamorarsi. 1,75 metri di dribbling nello stretto, giocate di classe e pura qualità. La scorsa estate il Real Madrid ne è rimasto folgorato e ha deciso di acquistarlo dal Fenerbahce per la bellezza di 20 milioni di euro. In Turchia lo paragonano a Messi e le somiglianze ci sono tutte, dalle movenze fino al mancino magico. Per chi non lo conoscesse, iparlano per lui. Ha esordito in prima squadra al Fenerbahce nella stagione 2021/22 ad appena 16 anni, anno in cui ha collezionato la bellezza di 12 ...